Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi Barcellona? Montepremi e cifre (Di martedì 20 aprile 2021) Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi del torneo ATP 500 di Barcellona sconfiggendo il bielorussoa Egor Gerasimov. Il tennista italiano ha sfoderato una prestazione eccezionale imponendosi con un agevole 6-3, 6-2. Perentorio sigillo che vale all’altoatesino la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Il 19enne si è guadagnato il diritto di affontare il forte spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 11 al mondo. Servirà una partita di assoluta qualità al nostro portacolori per accedere ai quarti di finale. I due precedenti sono in favore dell’azzurro, l’ultimo è la semifinale del recente Masters 1000 di Miami. Il numero 19 del ranking ATP si è assicurato anche un riscontro economico tangibile. Quanti soldi ha ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021)si è qualificato aglidel torneo ATP 500 disconfiggendo il bielorussoa Egor Gerasimov. Il tennista italiano ha sfoderato una prestazione eccezionale imponendosi con un agevole 6-3, 6-2. Perentorio sigillo che vale all’altoatesino la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Il 19enne si èil diritto di affontare il forte spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 11 al mondo. Servirà una partita di assoluta qualità al nostro portacolori per accedere ai quarti di finale. I due precedenti sono in favore dell’azzurro, l’ultimo è la semifinale del recente Masters 1000 di Miami. Il numero 19 del ranking ATP si è assicurato anche un riscontro economico tangibile.ha ...

