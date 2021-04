Qualche nuvola, ma prevale il bel tempo: salgono le temperature (Di martedì 20 aprile 2021) La settimana è inziata con aria di rpmavera in pianura, mentre si è rivista una spruzzata di neve in montagna. Scherzi di aprile. Ora Ivan Malaspina del Centro Meteo lombardo ci spiega come proseguirà a Bergamo e in tutta la provincia. ANALISI GENERALE La circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua ad essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa, determinando un po’ di instabilità anche sulla nostra regione nella giornata di martedì e il passaggio di un debole sistema nuvoloso mercoledì. Da giovedì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia, anche se non mancherà il passaggio di Qualche nuvola e la formazione di Qualche piovasco sui rilievi anche nella seconda parte della settimana. Le ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) La settimana è inziata con aria di rpmavera in pianura, mentre si è rivista una spruzzata di neve in montagna. Scherzi di aprile. Ora Ivan Malaspina del Centro Meteo lombardo ci spiega come proseguirà a Bergamo e in tutta la provincia. ANALISI GENERALE La circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua ad essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa, determinando un po’ di instabilità anche sulla nostra regione nella giornata di martedì e il passaggio di un debole sistema nuvoloso mercoledì. Da giovedì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento delsul nord Italia, anche se non mancherà il passaggio die la formazione dipiovasco sui rilievi anche nella seconda parte della settimana. Le ...

