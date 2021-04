Processo sull'omicidio Floyd: mobilitata la Guardia Nazionale in previsione della sentenza (Di martedì 20 aprile 2021) Il Processo per l'omicidio di George Floyd sta per volgere al termine e Washington si prepara con anticipo alla sentenza. La Guardia Nazionale ha mobilitato 250 militari pronti ad assistere la polizia ... Leggi su globalist (Di martedì 20 aprile 2021) Ilper l'di Georgesta per volgere al termine e Washington si prepara con anticipo alla. Laha mobilitato 250 militari pronti ad assistere la polizia ...

