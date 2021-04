Preghiera di Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia – 20 aprile

(Di martedì 20 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti.è il mese dedicato: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Marc0Lab : @giovanni_lesa Veramente!... è una preghiera che mi lascia sempre un po' inquieto! - CiaoKarol : Devoti a Giovanni Paolo II: ‘Non abbiate paura..!’. Supplica allo Spirito Santo, 20 Aprile 2021: Un nuovo giorno in… - CiaoKarol : Oggi, 20 Aprile, è la festa della Beata Chiara Bosatta: recita la supplica per chiederle una grazia: + Beata Chiara… - KattInForma : Preghiera di Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia – 19 aprile - CiaoKarol : Inizia la nuova settimana in compagnia di Karol ?????? CHIEDI UNA GRAZIA A SAN GIOVANNI PAOLO II ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera Giovanni

Servizio Informazione Religiosa

...sindacoMontano annunciano il programma. Programma ore 9,30 Ritrovo presso il Monumento alla Resistenza e Deportazione Alzabandiera, deposizione corona d'alloro, commemorazione eA ......il cardinale Koch ? col quale hanno concelebrato lo stesso Kasper e il vescovo segretario Brian Farrell ? ha commentato il salmo 121 e ladi Gesù prima della sua Passione (17). In ...Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l'amore di Dio infatti non ha limiti.Un uomo forte, giusto e di fede. Alla guida di una importante Diocesi del Sud Italia, si è distinto per il suo carisma e per le sue parole.