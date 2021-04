PODCAST Special Edition – Nasce la Superlega: pro e contro (Di martedì 20 aprile 2021) Il PODCAST sulla nascita della Superlega Ormai non si parla d’altro: 12 club hanno fondato una nuova competizione. La Superlega. Tra le 12 squadre c’è anche l’Inter. Ecco il PODCAST Special Edition sulla Superlega di Inter-Nate. LINK DIRETTO https://linktr.ee/inter nate L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Ilsulla nascita dellaOrmai non si parla d’altro: 12 club hanno fondato una nuova competizione. La. Tra le 12 squadre c’è anche l’Inter. Ecco ilsulladi Inter-Nate. LINK DIRETTO https://linktr.ee/inter nate L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

darkitalia : ?? Nuovo Podcast! 'Officine oscure 18.03.21 special soft moon vs boy harsher and co' su @Spreaker -