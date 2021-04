Pirlo | “Superlega una novità del calcio”

(Di martedì 20 aprile 2021) Alla vigilia del Parma, Andreaassicura che lui e la sua squadra non stanno pensando al progettoAndreaè concentrato sulla qualificazione alla prossima Champions League, non sulla. Parola dell’allenatore della Juventus: “Noi siamo concentrati sul presente, quindi sulla qualificazione alla Champions League. Laè un progetto futuro e stamattina è venuto il presidente a parlarcene. Siamo fiduciosi perché lui è all’avanguardia ed è in prima linea in questa cosa, ma noi dobbiamo pensare al Parma”, ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con i ducali. Secondosi tratta di una delle tanteall’interno dell’universo: “Laè uno sviluppo per ...

Ladivide gli allenatori, anche quelli dei club interessati al nuovo progetto europeo che ... Più guardinghi i nostrani Stefano Pioli (Milan) e Andrea(Juventus), meno diplomatici Jurgen ...15.20 - Diha parlato anche Andreain conferenza stampa: 'Progetto per lo sviluppo del calcio, ma è futuro e ora conta qualificarsi in Champions'. 15.15 - L'avvocato Pierfilippo ...Pensiamo a entrare in Champions. Juve, Pirlo: 'Superlega? Agnelli è in prima linea'. vedi letture. “Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, sulla qualificazione alla Champions'. In conferen ...“È uno sviluppo per il futuro del calcio. Juve, Pirlo: 'Superlega? Nella storia del calcio ci sono stati tanti cambiamenti'. vedi letture. Da uomo di sport, oltre che da allenatore della Juventus, cos ...