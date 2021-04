Pinot, il primo test in salita al Tour of the Alps è negativo: perde 12', Giro a rischio (Di martedì 20 aprile 2021) Già prima dell'inizio del Tour of the Alps aveva messo le mani avanti. 'Se non sarò al cento per cento, sarà molto difficile che partecipi al Giro d'Italia'. Thibaut Pinot soffre ancora di problemi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Già prima dell'inizio delof theaveva messo le mani avanti. 'Se non sarò al cento per cento, sarà molto difficile che partecipi ald'Italia'. Thibautsoffre ancora di problemi ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Pinot, il primo test in salita al #Tour of the Alps è negativo: perde 12’, #Giro a rischio - StijnVercaemer : RT @Gazzetta_it: #Pinot, il primo test in salita al #Tour of the Alps è negativo: perde 12’, #Giro a rischio - Gazzetta_it : #Pinot, il primo test in salita al #Tour of the Alps è negativo: perde 12’, #Giro a rischio - de_pinot : @MassMing Come scudetti direi Top 2... se la gioca con il 5 maggio. In generale comunque il primo scudetto di un ci… - gastaldi_paolo : @de_pinot Ricordo quella partita come una delle più emozionanti di sempre. Calcio vero. Primo non prenderle: presta… -