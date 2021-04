Oppo A94 5G | recensione Smartphone dalle solide certezze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Nonostante in fondo conoscessimo già l’A94 5G, arrivato in altri mercati con il nome diF19 Pro+ 5G, questa ventata d’aria fresca nella fascia media del mercato ha portato con sé elementi che riusciranno ad accontentare moltissimi utenti. Il fatto di puntare su caratteristiche “sicure” e realizzare unoben bilanciato, senza strani eccessi alla ricerca del fattore wow, sarà stata una buona strategia per? DesignA94 5G ha un design che potrebbe a prima vista deludere un po’ gli utenti. In realtà c’è molto da apprezzare in questoche si va a collocare in una fascia di mercato medio bassa ma che comunque non sfigura accanto ai top dal prezzo decisamente maggiore. Le cornici cromate sono in plastica lucida e, come la scocca sul retro, raccolgono ...