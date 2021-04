Morte Federico Tedeschi, la famiglia continua a chiedere verità: “Non fu infarto ma omicidio” (Di martedì 20 aprile 2021) Federico Tedeschi omicidio. Federico Tedeschi aveva solo 19 anni quando è stato trovato morto nella sua camera del quartiere Infernetto, a Roma, il 26 novembre del 2017. Per il medico legale che eseguì l’autopsia sulla salma si sarebbe trattato di infarto. Ma i genitori del ragazzo sostengono che sia stato ucciso: tante cose non tornano sulla scena del crimine; in più ci sono le chat erotiche a cui Federico partecipava. E’ lì, secondo la famiglia, che va ricercato l’assassino di Federico. La Morte di Federico Tedeschi Federico Tedeschi morì la mattina del 26 novembre 2017 in un appartamento del quartiere Infernetto di Roma. A rinvenire il corpo senza ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021)aveva solo 19 anni quando è stato trovato morto nella sua camera del quartiere Infernetto, a Roma, il 26 novembre del 2017. Per il medico legale che eseguì l’autopsia sulla salma si sarebbe trattato di. Ma i genitori del ragazzo sostengono che sia stato ucciso: tante cose non tornano sulla scena del crimine; in più ci sono le chat erotiche a cuipartecipava. E’ lì, secondo la, che va ricercato l’assassino di. Ladimorì la mattina del 26 novembre 2017 in un appartamento del quartiere Infernetto di Roma. A rinvenire il corpo senza ...

