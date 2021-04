Merkel | molti conflitti complicano relazioni con la Russia

Advertising

"Ci sono molti conflitti che rendono le relazioni con la Russia complicate", ma "dobbiamo tenere aperti i canali del dialogo" con Mosca". Lo dichiara la cancelliera tedesca Angela Merkel, durante il question time.