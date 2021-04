Martin Freeman ha una strana fobia degli avocado: ecco perché (Di martedì 20 aprile 2021) Martin Freeman ha una strana fobia degli avocado, tendenza che condivide con i personaggi maniacali e un po' ansiosi che è solito interpretare. Martin Freeman, a quanto pare, ha un strana fobia: è terrorizzato dagli avocado. L'attore, nel corso degli anni, è apparso in alcuni dei più grandi franchise cinematografici di tutti i tempi ed è ben noto per la sua tendenza a interpretare personaggi maniacali e un po' ansiosi. La maggior parte dei fan conosce Freeman come attore specializzato nell'interpretare personaggi nevrotici e anche nella vita reale l'attore ha alcune gravi fobie. Come ha rivelato lo stesso Martin in un'intervista durante un'episodio del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)ha una, tendenza che condivide con i personaggi maniacali e un po' ansiosi che è solito interpretare., a quanto pare, ha un: è terrorizzato dagli. L'attore, nel corsoanni, è apparso in alcuni dei più grandi franchise cinematografici di tutti i tempi ed è ben noto per la sua tendenza a interpretare personaggi maniacali e un po' ansiosi. La maggior parte dei fan conoscecome attore specializzato nell'interpretare personaggi nevrotici e anche nella vita reale l'attore ha alcune gravi fobie. Come ha rivelato lo stessoin un'intervista durante un'episodio del ...

sstarkerr : mi sento male c'è uno al supermercato che è uguale UGUALE a Martin Freeman - pinguinochevola : la prima cosa che chiederò a martin freeman se dovessi mai incontrarlo dopo questa sera sarà se gli piacciono i fantasmi evanescenti - kahlan1986 : @favelit @Mterryf1 Mi é piaciuto tantissimo anche Martin Freeman come Bilbo...azzeccatissimo! - xnemxia : martin freeman è diventato la definizione di dilf - pavlov_813 : Il mio amore per l'accento british e per Martin Freeman (nonché il vuoto cosmico di serie interessanti) mi ha fatto… -

