L'Eredità 20 aprile 2021: Monica non indovina la parola alla Ghigliottina

E' la professoressa Monica ad andare alla Ghigliottina nella puntata del 20 aprile 2021 della Ghigliottina. Le cinque parole "indizio" proposte durante la Ghigliottina (che ha portato Monica dai 120.000 euro iniziali a 30.000 euro) erano: Piega, Contatto, Alzare, Curva, Olio. 

Queste cinque parole hanno portato Monica a scegliere come parola "Livello". Una parola che – secondo Monica – si confaceva con almeno tre delle parole scelte dagli autori per la Ghigliottina odierna. Ma non era Livello la parola odierna da indovinare. La parola misteriosa scelta dagli autori era… Gomito.

