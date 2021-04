Le badanti dopo la pandemia, sono più anziane e il 60% lavora in nero (Di martedì 20 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Silenti ma presenti: le badanti sono quasi un milione in Italia, di cui il 60% lavora in nero. La ricerca realizzata da Acli Lombardia con il sostegno e contributo da parte di Fondazione Cariplo ha scattato una fotografia su come sono cambiate in questi anni, e soprattutto dopo oltre un anno di pandemia. I risultati dello studio saranno presentati domani alle ore 17 in una conferenza on line.La ricerca “La cura dopo la tempesta” si inserisce nel più vasto programma di ricerca “Time to care”, realizzato da ARS-Associazione per la ricerca sociale, Acli Lombardia e Università di Pavia. Oggi le badanti sono oggi molto più anziane, sono meno disposte a convivere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Silenti ma presenti: lequasi un milione in Italia, di cui il 60%in. La ricerca realizzata da Acli Lombardia con il sostegno e contributo da parte di Fondazione Cariplo ha scattato una fotografia su comecambiate in questi anni, e soprattuttooltre un anno di. I risultati dello studio saranno presentati domani alle ore 17 in una conferenza on line.La ricerca “La curala tempesta” si inserisce nel più vasto programma di ricerca “Time to care”, realizzato da ARS-Associazione per la ricerca sociale, Acli Lombardia e Università di Pavia. Oggi leoggi molto piùmeno disposte a convivere e ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Le badanti dopo la pandemia, sono più anziane e il 60% lavora in nero - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Le badanti dopo la pandemia, sono più anziane e il 60% lavora in nero - - ProSoSan : Le badanti dopo la pandemia - ProSoSan : RT @welforum: Come le badanti hanno vissuto la pandemia? Su - FondCariplo : SAVE THE DATE | 21 Aprile Presentazione della ricerca 'La cura dopo la tempesta' realizzata da @aclilombardia… -