La storia dei complottisti “No Vax” che non sanno distinguere pagine satiriche dalla realtà (Di martedì 20 aprile 2021) «Allora avevamo ragione noi». «Vedete? Lo hanno ammesso. Un anno fa ci davano dei pazzi». «È tutto un complotto, vogliono solo controllarci». Questo è il tenore dei commenti che compaiono al fianco della condivisione della notizia sull’ultimo aggiornamento vaccino Pfizer. In tantissimi hanno condiviso un titolo che sembra essere di un giornale e hanno rilanciato i classici proclami no vax, con la famosa storia (ovviamente non vera) del microchip inserito all’interno del siero anti-Covid. Un chip prodotto, addirittura, da Microsoft. Insomma, la filiera corta del complotto che segue i classici personaggi: Fauci, Gates. Ma al coro, questa volta, manca Soros. Bontà loro. LEGGI ANCHE > Il fact-checking sugli effetti collaterali dei tre vaccini anti-covid disponibili in Italia Ovviamente si tratta di una bufala che evidenzia anche un’ignoranza di base in chi assume per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 aprile 2021) «Allora avevamo ragione noi». «Vedete? Lo hanno ammesso. Un anno fa ci davano dei pazzi». «È tutto un complotto, vogliono solo controllarci». Questo è il tenore dei commenti che compaiono al fianco della condivisione della notizia sull’ultimo aggiornamento vaccino Pfizer. In tantissimi hanno condiviso un titolo che sembra essere di un giornale e hanno rilanciato i classici proclami no vax, con la famosa(ovviamente non vera) del microchip inserito all’interno del siero anti-Covid. Un chip prodotto, addirittura, da Microsoft. Insomma, la filiera corta del complotto che segue i classici personaggi: Fauci, Gates. Ma al coro, questa volta, manca Soros. Bontà loro. LEGGI ANCHE > Il fact-checking sugli effetti collaterali dei tre vaccini anti-covid disponibili in Italia Ovviamente si tratta di una bufala che evidenzia anche un’ignoranza di base in chi assume per ...

Advertising

acmilan : L’amicizia speciale tra Jesse Owens e Luz Long nata sulla pedana delle Olimpiadi di Berlino del 1936, espressione d… - vaticannews_it : #20aprile #LaudatoSi #PapaFrancesco P. Ayodi @jpicofmcap @franciscannet @citizentvkenya 'Non possiamo parlare del g… - RaiCultura : In attesa dell'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, previsto per luglio 2021, prosegue il racconto con le edizioni dei… - avvolgimidivita : RT @ashcoltami: Questa storia del pass ha già rotto i coglioni come se il fatto di non essere vaccinati fosse una nostra scelta e non per l… - laterizio98 : @ZioClint @queequeg1901 Non so se ridere al pensiero che ci toccherà sentire la stessa storia quest'anno, magari co… -