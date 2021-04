La Sampdoria chiude il 2020 con perdite per 14,7 milioni (Di martedì 20 aprile 2021) La Sampdoria reso noti attraverso un comunicato ufficiale i risultati dell’esercizio commerciale 2020, approvando il progetto di bilancio al 31 dicembre dello stesso anno. La società riporta una perdita d’esercizio di 14,7 milioni di euro, che sarà coperta mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto. Il risultato negativo è spiegato principalmente dalla riduzione dei ricavi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Lareso noti attraverso un comunicato ufficiale i risultati dell’esercizio commerciale, approvando il progetto di bilancio al 31 dicembre dello stesso anno. La società riporta una perdita d’esercizio di 14,7di euro, che sarà coperta mediante l’utilizzo di riserve di patrimonio netto. Il risultato negativo è spiegato principalmente dalla riduzione dei ricavi L'articolo

