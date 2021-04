La filiera Horeca sotto attacco delle multinazionali: la storia dell’imprenditore di Fossano (Di martedì 20 aprile 2021) di Roberto Mossetto. “Abbiamo 7.000 fusti di birra scaduti e altri 3.000 che scadranno a breve su cui abbiamo già pagato le accise. I decreti non ci impongono la chiusura ma se bloccano ristoranti, hotel, impianti sciistici ed eventi restare aperti è inutile”: è la dolorosa testimonianza di Marco Panero, responsabile commerciale della Panero Group, durante un incontro con Alessandro Balocco in qualità di segretario provinciale di Italexit Cuneo. (Continua dopo la foto) L’azienda, fondata negli anni ’80 a Fossano (CN), si occupa di distribuzione di vini, birra, bibite e liquori in Piemonte e in Liguria. Nel 2020 ha fatturato circa 6 milioni di euro, una riduzione del 40% rispetto all’anno prima: l’azienda non è mai stata obbligata a chiudere dai vari DPCM ma ha dovuto comunque confrontarsi con una domanda pressoché azzerata nel proprio settore di riferimento ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) di Roberto Mossetto. “Abbiamo 7.000 fusti di birra scaduti e altri 3.000 che scadranno a breve su cui abbiamo già pagato le accise. I decreti non ci impongono la chiusura ma se bloccano ristoranti, hotel, impianti sciistici ed eventi restare aperti è inutile”: è la dolorosa testimonianza di Marco Panero, responsabile commerciale della Panero Group, durante un incontro con Alessandro Balocco in qualità di segretario provinciale di Italexit Cuneo. (Continua dopo la foto) L’azienda, fondata negli anni ’80 a(CN), si occupa di distribuzione di vini, birra, bibite e liquori in Piemonte e in Liguria. Nel 2020 ha fatturato circa 6 milioni di euro, una riduzione del 40% rispetto all’anno prima: l’azienda non è mai stata obbligata a chiudere dai vari DPCM ma ha dovuto comunque confrontarsi con una domanda pressoché azzerata nel proprio settore di riferimento ...

