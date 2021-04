Iraq | Yasmine pedala a Mosul per la libertà delle donne

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Mentre pedalavo mi sono sentita libera e forte abbastanza da sostenere gli occhi della gente puntati addosso, anche se c’erano tante persone piene di pregiudizi. Voglio continuare a usare la bicicletta a Mosul, per dimostrare che il posto della donna non è la casa”. Yasmine ha 20 anni ed è nata a Mosul, nel nord dell’Iraq. L’agenzia Dire l’ha contattata dopo che il 12 aprile ha vinto la prima edizione della Women’s Challenge Marathon, una corsa in bicicletta tra le strade della città, organizzata dall’ong Un Ponte Per (Upp) in collaborazione con il dipartimento Gioventù e sport iracheno e con il supporto della rete di associazioni locali Ninewa Peace Forum e del Malteser International in Iraq. “LE MIE AMICHE HANNO CERCATO DI FARMI DESISTERE”