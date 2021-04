Il Ct della Norvegia | “Cosa ci fa la Juve in Super Lega? Negli ultimi tre anni è uscita con Ajax | Lione e Porto”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 aprile 2021) Anche il ct, Ståle Solbakken, ha voluto dire la sua sulla, soprattutto attraverso frecciatine contro squadre non ritenute da lui meritevoli di entrarvi a far parte: “trelantus è stata eliminata da. E l’altro giorno ha perso con l’Atalanta. In più ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Chediavolo ci fa nella? Anche Arsenal e Tottenham,hanno fatto per meritarselo? West Ham e Leicester al momento sono meglio. Che diritto hai di creare il tuo campionato solo perché hai maggiori opportunità ...