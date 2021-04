Il calcio dei ricchi uccide il merito. Così la Superlega umilia lo sport. La globalizzazione mette le mani sul pallone. Anche grazie ai miliardi di JP Morgan (Di martedì 20 aprile 2021) Rivoluzione nel mondo del calcio con la proposta di creazione di una Superlega finanziata dalla banca d’affari JP Morgan per 3.5 miliardi di dollari erogati subito. Uefa e Fifa si scagliano contro il progetto dei quindici club fondatori di farsi un campionato privato: “Ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali”, afferma una nota di agenzia. L’idea è quella di farsi un campionato europeo privato tra i club fondatori e cinque a rotazione frutto dei risultati nei rispettivi campionati. I ribelli sono 12: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, MAnchester City, MAnchester United, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Rivoluzione nel mondo delcon la proposta di creazione di unafinanziata dalla banca d’affari JPper 3.5di dollari erogati subito. Uefa e Fifa si scagliano contro il progetto dei quindici club fondatori di farsi un campionato privato: “Ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali”, afferma una nota di agenzia. L’idea è quella di farsi un campionato europeo privato tra i club fondatori e cinque a rotazione frutto dei risultati nei rispettivi campionati. I ribelli sono 12: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Mster City, Mster United, ...

