“Ho sposato il patrigno del mio fidanzato Ha 30 anni più di me e abbiamo un figlio”

(Di martedì 20 aprile 2021) Lei ha 31, si chiama Erica Quiggle e ha deciso di raccontare la sua storia al Daily Mail. Erica haildel suo ex, Justin. L’uomo si chiama Jeff Quiggle, 60. Quando la storia con il suoJustin, che è anche padre di suodi 9, è finita, Jeff è stato molto vicino alla ragazza ed è scoppiato l’amore. I due si sono sposati nel 2018. Poi è nata la loro bambina. Erica ha conosciuto Jeff a 16all’interno della famiglia dell’ex compagno: “Hoildel mio exdi 30più di me, è la relazione va a gonfie vele”, dice. E la madre dell’ex di Erica? “Vive ancora vicino a noi, i rapporti sono ...

Ultime Notizie dalla rete : sposato patrigno

