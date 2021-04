Governo: Salvini, ‘Letta fa le foto con chi mi vuole mandare in galera…’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Io sto al Governo con un segretario di partito che fa le foto con chi mi vuole mandare in galera…”. Lo dice Matteo Salvini a Quarta repubblica su Rete4 a proposito della foto di Enrico Letta con Oscar Camps, fondatore di Open Arms. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Io sto alcon un segretario di partito che fa lecon chi miin galera…”. Lo dice Matteoa Quarta repubblica su Rete4 a proposito delladi Enrico Letta con Oscar Camps, fondatore di Open Arms. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

LegaSalvini : Luca Zaia: 'Solidarietà a Matteo Salvini. Assoluta. Perché il rinvio a giudizio mette completamente in discussione… - stanzaselvaggia : Il silenzio vigliacco di Salvini, grande promotore di #ioapro, creatore di alcuni personaggi improbabili come il ri… - petergomezblog : Sondaggio Euromedia per La Stampa, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo e va al 52,7. Risale la f… - gaiagioiared : RT @pbecchi: Obbiettivo di D’Alema: logorare Salvini con l’aiuto di Speranza nel governo e della magistratura fuori. Prima Draghi se ne acc… - DanieleDragone1 : RT @pbecchi: Obbiettivo di D’Alema: logorare Salvini con l’aiuto di Speranza nel governo e della magistratura fuori. Prima Draghi se ne acc… -