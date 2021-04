Estate 2021, si andrà in spiaggia con 'regole' 2020 (Di martedì 20 aprile 2021) Quest'Estate potremo tornare in spiaggia esattamente con le regole adottate nel 2020. Lo ha detto il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola al termine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Quest'potremo tornare inesattamente con leadottate nel. Lo ha detto il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola al termine di ...

fattoquotidiano : Estate 2021, si andrà in spiaggia con le regole Covid dell’anno scorso: ecco cosa prevedono - Agenzia_Ansa : Estate 2021, ecco le regole per andare in spiaggia #ANSA - MediasetTgcom24 : Estate 2021, si andrà in spiaggia con 'regole' 2020 #Covid - Milano_Events : Calvairate Social Park 2021: l'iniziativa culturale dell'estate 2021 - - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Il riscatto dei giardini nell’estate open air in mostra c’è la natura -