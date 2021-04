Energia: Borsa elettrica, prezzo in netto rialzo +17% a 73,98 euro/mwh (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. -(Adnkronos) – – prezzo dell’elettricità in netto rialzo alla Borsa elettrica. Infatti nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella Borsa elettrica si attesta a 73,98 euro/MWh, in crescita di 10,73 euro/MWh (+17,0%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. In aumento anche i volumi di Energia elettrica scambiati in Borsa, pari a 4,0 milioni di MWh (+5,7%), mentre resta in calo la liquidità del mercato, al 74,8% (-0,4 punti percentuali). Il Gme ricorda comunque che la settimana includeva una festività infrasettimanale. I ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. -(Adnkronos) – –dell’elettricità inalla. Infatti nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 aprile, ilmedio di acquisto dell’nellasi attesta a 73,98/MWh, in crescita di 10,73/MWh (+17,0%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. In aumento anche i volumi discambiati in, pari a 4,0 milioni di MWh (+5,7%), mentre resta in calo la liquidità del mercato, al 74,8% (-0,4 punti percentuali). Il Gme ricorda comunque che la settimana includeva una festività infrasettimanale. I ...

