Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman: "La storia d'amore è vera" (Di martedì 20 aprile 2021) Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? La giornalista rompe il silenzio: "storia d'amore vera" Questa sera martedì 20 aprile 2021 Diletta Leotta riceverà un tapiro d'oro da Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la notizia cercherà di capire dalla giornalista sportiva se sono vere le voci che da qualche giorno circolano sul web sulla sua presunta crisi con l'attore turco Can Yaman. Finalmente la conduttrice siciliana romperà il silenzio sulla questione, smentendo che tra lei e il protagonista della soap opera DayDreamer – le ali del sogno ci sia una certa maretta. Le parole che pronuncerà Diletta sono le testuali: "La storia d'amore è vera"

