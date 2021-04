Decreto 26 aprile 2021, quali Regioni in zona gialla? Regole e novità per spostamenti, coprifuoco e riaperture (Di martedì 20 aprile 2021) Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Venete e le Province di Trento e Bolzano. Questi i territori che da lunedì 26 aprile potrebbero passare in zona gialla, ma tutto si saprà con certezza solo venerdì quando gli esperti della cabina di regia si riuniranno e valuteranno l’indice Rt nazionale (e non solo). Ma cosa cambia dal 26 aprile? quali sono le Regole e le novità? Leggi anche: spostamenti tra Regioni 26 aprile, in zona rossa e arancione basta l’autocertificazione: come funziona, modello e novità Decreto 26 aprile 2021, cosa cambia in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Venete e le Province di Trento e Bolzano. Questi i territori che da lunedì 26potrebbero passare in, ma tutto si saprà con certezza solo venerdì quando gli esperti della cabina di regia si riuniranno e valuteranno l’indice Rt nazionale (e non solo). Ma cosa cambia dal 26sono lee le? Leggi anche:tra26, inrossa e arancione basta l’autocertificazione: come funziona, modello e26, cosa cambia in...

