Covid, Garattini: “1 su 100 può infettare, attenti a riaprire” (Di martedì 20 aprile 2021) “Non dimentichiamoci che” in Italia “oggi abbiamo ancora più di 500mila persone infette, che possono trasmettere il virus. Ma questi sono i dati che derivano dai tamponi”, quindi nella realtà queste persone “sono certamente molte di più. A essere estremamente conservativi, possiamo dire che c’è una persona ogni 100 che può infettare e questo è un dato da tenere in considerazione”. Lo sottolinea Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, che parlando di riaperture ad ‘Agorà’ su Rai3 invita a mantenere “molta attenzione e molta prudenza”. “Bisogna che le riaperture siano molto graduali – ammonisce lo scienziato – perché se apriamo tutto insieme, evidentemente ritorneremo rapidamente nella situazione di prima” come ha dimostrato il caso Sardegna, dove “abbiamo visto che un eccesso non graduale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Non dimentichiamoci che” in Italia “oggi abbiamo ancora più di 500mila persone infette, che possono trasmettere il virus. Ma questi sono i dati che derivano dai tamponi”, quindi nella realtà queste persone “sono certamente molte di più. A essere estremamente conservativi, possiamo dire che c’è una persona ogni 100 che puòe questo è un dato da tenere in considerazione”. Lo sottolinea Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, che parlando di riaperture ad ‘Agorà’ su Rai3 invita a mantenere “molta attenzione e molta prudenza”. “Bisogna che le riaperture siano molto graduali – ammonisce lo scienziato – perché se apriamo tutto insieme, evidentemente ritorneremo rapidamente nella situazione di prima” come ha dimostrato il caso Sardegna, dove “abbiamo visto che un eccesso non graduale di ...

Advertising

napolista : #Garattini: «Paradossalmente, è più pericoloso dormire in un letto che fare il #vaccino» A Il Giornale: «Quei vacci… - MutiCarla : RT @Open_gol: Per il decano degli scienziati italiani tocca alle agenzie del farmaco fare subito chiarezza, prima che le bufale sui vaccini… - Pervinc31074925 : Vaccini Covid, Garattini: 'Più facile morire cadendo dal letto' , più dettagli : - CiaobyDany : RT @Open_gol: Per il decano degli scienziati italiani tocca alle agenzie del farmaco fare subito chiarezza, prima che le bufale sui vaccini… - Open_gol : Per il decano degli scienziati italiani tocca alle agenzie del farmaco fare subito chiarezza, prima che le bufale s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Garattini Riaperture, coprifuoco, pass tra Regioni e vaccini: cosa succede ... ha sicuramente un rischio basso di essere portatore del Covid, ma sarei cauto - ha detto all'... ha rimarcato il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. 'In questa fase ...

Spostamenti tra regioni, dal 26 aprile basterà l'autocertificazione ... ha sicuramente un rischio basso di essere portatore del Covid, ma sarei cauto - ha detto all'... ha rimarcato il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. "In questa fase ...

Covid, Garattini boccia il pass: è iniquo Il Giorno Riaperture, coprifuoco, pass tra Regioni e vaccini: cosa succede Riaperture, coprifuoco, pass per gli spostamenti, vaccini. Sono ore cruciali per i principali nodi sul tavolo e c'è attesa per il monitoraggio di venerdì, decisivo per determinare quali Regioni passer ...

Covid, Garattini boccia il pass: è iniquo Il presidente dell'Istituto Mario Negri: "È come privilegiare chi ha avuto la fortuna di fare l’iniezione scudo rispetto ad altri, non è molto equo" ...

... ha sicuramente un rischio basso di essere portatore del, ma sarei cauto - ha detto all'... ha rimarcato il farmacologo Silvio, presidente dell'Istituto Mario Negri. 'In questa fase ...... ha sicuramente un rischio basso di essere portatore del, ma sarei cauto - ha detto all'... ha rimarcato il farmacologo Silvio, presidente dell'Istituto Mario Negri. "In questa fase ...Riaperture, coprifuoco, pass per gli spostamenti, vaccini. Sono ore cruciali per i principali nodi sul tavolo e c'è attesa per il monitoraggio di venerdì, decisivo per determinare quali Regioni passer ...Il presidente dell'Istituto Mario Negri: "È come privilegiare chi ha avuto la fortuna di fare l’iniezione scudo rispetto ad altri, non è molto equo" ...