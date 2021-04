Conte-Di Maio: il futuro del Movimento 5 Stelle (Di martedì 20 aprile 2021) Conte-Di Maio: due nomi che riecheggiano da tempo nello scenario politico del nostro paese. Stando alle ultime indiscrezioni, pare sempre più concreta l’ipotesi di una leadership a due al fine di risollevare le sorti del Movimento 5 Stelle. Infatti, secondo i sondaggi, la situazione attuale del Movimento non è rosea, essendo tra i meno favoriti Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021)-Di: due nomi che riecheggiano da tempo nello scenario politico del nostro paese. Stando alle ultime indiscrezioni, pare sempre più concreta l’ipotesi di una leadership a due al fine di risollevare le sorti del. Infatti, secondo i sondaggi, la situazione attuale delnon è rosea, essendo tra i meno favoriti

