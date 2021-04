Confindustria Caserta: Subito il via libera a convegni ed eventi. Basta che i partecipanti siano vaccinati (Di martedì 20 aprile 2021) “Diamo Subito il via libera ai convegni e agli eventi in cui tutti i partecipanti siano vaccinati. Sarebbe un primo e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato più di altri la crisi legata al Covid-19”. Lo afferma il presidente della sezione Turismo di Confindustria Caserta, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e del Turismo di Confindustria Campania. All’incontro erano presenti anche l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, la coordinatrice della Commissione, Lucia Scapolatiello, il presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di NAPOLI, Giancarlo Carriero, il presidente della sezione Turismo di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) “Diamoil viaaie agliin cui tutti i. Sarebbe un primo e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato più di altri la crisi legata al Covid-19”. Lo afferma il presidente della sezione Turismo di, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e del Turismo diCampania. All’incontro erano presenti anche l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, la coordinatrice della Commissione, Lucia Scapolatiello, il presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di NAPOLI, Giancarlo Carriero, il presidente della sezione Turismo di ...

