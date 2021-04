Classifica Tour of the Alps 2021: Simon Yates nuovo leader, 45” su Sivakov. Spettacolo in salita (Di martedì 20 aprile 2021) Simon Yates è balzato in testa alla Classifica generale del Tour of the Alps 2021. Il britannico è stato l’assoluto mattatore della seconda tappa (121 km da Innsbruck a Feichten im Kaunertal), ha attaccato sulla dura salita del Kaunergrat-Piller Sattel, dove ha lasciato sul posto Pavel Sivakov e Nairo Quintana, e si è imposto brillantemente tagliando in solitaria il traguardo con 41” di vantaggio sul russo Pavel Sivakov. L’alfiere del Tem BikeExchange ha mostrato una gamba eccezionale quando la strada andava all’insù e ha fatto magistralmente la differenza, palesando un’eccellente condizione di forma quando mancano poco più di due settimane al via del Giro d’Italia. Il 28enne si trova ora al comando della graduatoria con 45 secondi di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021)è balzato in testa allagenerale delof the. Il britannico è stato l’assoluto mattatore della seconda tappa (121 km da Innsbruck a Feichten im Kaunertal), ha attaccato sulla duradel Kaunergrat-Piller Sattel, dove ha lasciato sul posto Pavele Nairo Quintana, e si è imposto brillantemente tagliando in solitaria il traguardo con 41” di vantaggio sul russo Pavel. L’alfiere del Tem BikeExchange ha mostrato una gamba eccezionale quando la strada andava all’insù e ha fatto magistralmente la differenza, palesando un’eccellente condizione di forma quando mancano poco più di due settimane al via del Giro d’Italia. Il 28enne si trova ora al comando della graduatoria con 45 secondi di ...

