Classi ILCA, al via le qualificazioni per Tokyo 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Primo giorno di regate, quello di ieri, a Vilamoura (Portogallo) per l’Olympic Qualification Event per le Classi singolo maschile ILCA 7 e femminile ILCA 6. Le attenzioni della vela azzurra sono tutte per la categoria maschile, dal momento che in quella femminile l’Italia ha già in tasca la qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Decisive le prossime gare in programma fino a sabato. Classi ILCA, come è andata ieri in Portogallo Prima giornata di regate con vento medio leggero, al mattino dai 7-8 nodi fino a 10-11 nella seconda prova. Tra i velisti azzurri, i due atleti più attesi hanno fatto una partenza speculare: Alessio Spadoni (CC Aniene), ottimo nella prima manche di batteria e male nella seconda (3-33), l’inverso per Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) (31-6). ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 20 aprile 2021) Primo giorno di regate, quello di ieri, a Vilamoura (Portogallo) per l’Olympic Qualification Event per lesingolo maschile7 e femminile6. Le attenzioni della vela azzurra sono tutte per la categoria maschile, dal momento che in quella femminile l’Italia ha già in tasca la qualifica per le Olimpiadi di. Decisive le prossime gare in programma fino a sabato., come è andata ieri in Portogallo Prima giornata di regate con vento medio leggero, al mattino dai 7-8 nodi fino a 10-11 nella seconda prova. Tra i velisti azzurri, i due atleti più attesi hanno fatto una partenza speculare: Alessio Spadoni (CC Aniene), ottimo nella prima manche di batteria e male nella seconda (3-33), l’inverso per Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) (31-6). ...

Advertising

FraEttorreFIV : RT @federvela: A Vilamoura sono iniziate le regate di Olympic Qualification per le classi ILCA ? LCA 7 MASCHILE ?? È già bagarre tra i Pae… - federvela : A Vilamoura sono iniziate le regate di Olympic Qualification per le classi ILCA ? LCA 7 MASCHILE ?? È già bagarre… - PressMareItalia : Primo giorno di regate a #Vilamoura (POR) per l’#Olympic #QualificationEvent per le classi singolo maschile #ILCA 7… - ShareMySea_IT : Vilamoura (POR) iniziate le regate di Olympic Qualification per le classi ILCA -