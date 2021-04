Chi l'ha visto? anticipazioni 21 aprile: intercettazioni inedite su Denise Pipitone (Di martedì 20 aprile 2021) Una nuova puntata di Chi l'ha visto? andrà in onda nella serata del 21 aprile 2021 su Rai 3. Federica Sciarelli parlerà di casi di cronaca nera e di misteriose scomparse. Innanzitutto si tornerà ad approfondire la vicenda di Denise Pipitone. Stando a quanto appreso dal sito ufficiale della trasmissione, sono trapelate delle intercettazioni inedite. In questa attesa puntata, la conduttrice Sciarelli darà spazio, non solo alla vicenda della bambina scomparsa anni fa a Mazara Del Vallo, ma anche al ritrovamento di una ragazza minorenne e poi, ancora, ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. anticipazioni Chi l'ha visto? del 21 aprile: Federica Sciarelli torna sul caso Denise ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 aprile 2021) Una nuova puntata di Chi l'ha? andrà in onda nella serata del 212021 su Rai 3. Federica Sciarelli parlerà di casi di cronaca nera e di misteriose scomparse. Innanzitutto si tornerà ad approfondire la vicenda di. Stando a quanto appreso dal sito ufficiale della trasmissione, sono trapelate delle. In questa attesa puntata, la conduttrice Sciarelli darà spazio, non solo alla vicenda della bambina scomparsa anni fa a Mazara Del Vallo, ma anche al ritrovamento di una ragazza minorenne e poi, ancora, ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.Chi l'ha? del 21: Federica Sciarelli torna sul caso...

