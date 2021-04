Carel Industries | ok da assemblea a bilancio e nuovo CdA

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti di, azienda quotata sullo STAR e attiva nella produzione di componenti per apparecchiature e impianti di condizionamento e refrigerazione, ha approvato ildi esercizio 2020 e la proposta di dividendo pari a 0,12 euro per azione. I soci hanno approvato la modifica statutaria in materia di quote di genere e nominato i componenti del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023, che sarà composto da Luigi Rossi Luciani (presidente), Luigi Nalini (vice presidente), Cinzia Donalisio, Maria Grazia Filippini, Marina Manna, Francesco Nalinie, Carlotta Rossi Luciani. L’ha inoltre dato il via libera alla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2021, alPiano di Performance ...