Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la rivelazione sui social: “Quando la tua ragazza…” (Di martedì 20 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la confessione su Instagram: “Ecco che succede Quando la tua ragazza…”. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la confessione su Instagram stupisce: cosa sta facendo la ragazza? Il fidanzato è senza parole. Prosegue la storia e la convivenza della coppia che nonostante sia giovanissima sta insieme, ormai, da quasi 5 anni. Leggi su youmovies (Di martedì 20 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la confessione su Instagram: “Ecco che succedela tua”., la confessione su Instagram stupisce: cosa sta facendo la ragazza? Il fidanzato è senza parole. Prosegue la storia e la convivenza della coppia che nonostante sia giovanissima sta insieme, ormai, da quasi 5 anni.

Advertising

giulianadip : RT @aurixfromthesky: Ma aurora ramazzotti che è così woke non può dire a sua madre che il razzismo è out? Chiedo - infoitcultura : Aurora Ramazzotti smaschera l’influencer: “Questa persona non sta bene” - infoitcultura : “Perché mia figlia ha tratti orientali”. Michelle Hunziker, mistero svelato: la verità su Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Aurora Ramazzotti parla di Leonardo Maini Barbieri: “Va aiutato” - antomar35 : @therealauroraR Aurora Ramazzotti?: Sei molto bruttina!!!!! -