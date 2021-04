Visa, un miliardo di pagamanti contactless in più in Europa. Pesa l’innalzamento della soglia (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Visa ha annunciato di aver processato un miliardo di pagamenti contactless aggiuntivi, laddove prima sarebbe stato necessario inserire il PIN, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori verso i pagamenti touch free e all’innalzamento della soglia dei pagamenti contactless da parte di 29 Paesi in tutta Europa in risposta alla pandemia da Covid-19. Una ricerca effettuata dal leader mondiale nel mercato delle carte di credito e debito ha inoltre rilevato come come due terzi (65%) dei consumatori a livello mondiale preferirebbe utilizzare i pagamenti contactless tanto quanto, o più, di quanto fa abitualmente. “La domanda di pagamenti touch-free indica che il contactless è diventato per consumatori ed ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciato di aver processato undi pagamentiaggiuntivi, laddove prima sarebbe stato necessario inserire il PIN, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori verso i pagamenti touch free e aldei pagamentida parte di 29 Paesi in tuttain risposta alla pandemia da Covid-19. Una ricerca effettuata dal leader mondiale nel mercato delle carte di credito e debito ha inoltre rilevato come come due terzi (65%) dei consumatori a livello mondiale preferirebbe utilizzare i pagamentitanto quanto, o più, di quanto fa abitualmente. “La domanda di pagamenti touch-free indica che ilè diventato per consumatori ed ...

Advertising

Visa_IT : In tutta Europa continua a crescere l’utilizzo dei #pagamentidigitali. E mentre 29 Paesi dell’UE hanno innalzato la… - ItaliaInforma2 : Visa annuncia: 'Un miliardo di pagamenti contactless aggiuntivi in Europa'. ?? - chidambara09 : RT @PRESS_WEB: #DigitalTransformation #digitalpayments: annunciato da #Visa un aumento pari a 1 miliardo di #pagamenti #contactless in #Eur… - PRESS_WEB : #DigitalTransformation #digitalpayments: annunciato da #Visa un aumento pari a 1 miliardo di #pagamenti… -