Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 17.05 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE CON UN MEZZO PESANTE COINVOLTO SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO. CODE DI 1 KM IN DIREZIONE NAPOLI CON TENDENZA IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA A 24TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA A91FIUMICINO E TUSCOLANA INCIDENTE SULL’APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO PROVOCA CODE IN DIREZION DEL RACCORDO ANULARE IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI ...