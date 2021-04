Vaccino Pfizer, altre 100 milioni di dosi all’Ue nel 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Da Pfizer altre 100 milioni di dosi all’Ue nel 2021: l’annuncio della società dopo che la Commissione europea ha esercitato l’opzione di acquisto. Buone notizie sul fronte della campagna di vaccinazione, con Pfizer che ha annunciato che nel 2021 consegnerà all’Ue altre 100 milioni di dosi di Vaccino contro il Covid. Covid, da Pfizer altre 100 milioni di dosi all’Ue nel 2021 Le dosi extra sono figlie di una nuova mossa della Commissione europea che ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto di 100 milioni di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Da100dinel: l’annuncio della società dopo che la Commissione europea ha esercitato l’opzione di acquisto. Buone notizie sul fronte della campagna di vaccinazione, conche ha annunciato che nelconsegnerà100didicontro il Covid. Covid, da100dinelLeextra sono figlie di una nuova mossa della Commissione europea che ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto di 100di ...

