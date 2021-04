Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 19 04 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non so se è la sovresposizione di Gemma Galgani (che ormai vedo più spesso dei miei parenti) ad influenzarmi obnubilando i miei pensieri, ma solo a me l’interazione tra Samantha Curcio e Bohdan Beyba ricorda terribilmente quella tra Gems e uno qualsiasi dei suoi millemila corteggiatori fake? Lei che elemosina attenzioni e dimostrazioni (che stranamente non arrivano mai), lui impegnato a schivare ogni minimo approccio fisico misurando con attenzione le parole da usare per riuscire a celare il proprio (palese) disinteresse sotto la maschera di quello misterioso che “lo scoprirai, no? Devi avere pazienza, se le cose arrivano subito dopo ti annoi“. Mi sembra di averla già sentita ‘sta storia. Che poi Bohdan è così tremendamente costruito e così poco credibile in questo suo patetico tentativo di farsi passare da hombre del pueblo tutto casa da 16mq e cantiere che giusto una come Samantha ...