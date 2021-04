Un microchip sottocutaneo | svelato il piano del Pentagono | stravolta la guerra al Covid?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Al tempo di coronavirus, di complotti susottocutanei ne abbiamo sentiti molti, anche troppi. Follie da non tenere nemmeno in considerazione. Eppure ora, ecco saltare fuori un vero. Che però è uno strumento di difesa, nulla insomma a che spartire con deliranti complottismi. Si tratta di un congegno da inserire sotto pelle per rilevare, o meno, l'infezione al-19. Di questa tecnologia rivoluzionaria ne parla ilgiornale.it, unsviluppato dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), che opera sotto l'attento controllo del. A darne notizia per prima è stata la trasmissione tv 60 Minutes della Cbs statunitense. Dietro al progetto, il dottor Matt Hepburn, medico di malattie infettive e colonnello dell'esercito in pensione, reclutato dal ...