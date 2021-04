Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 20:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 19 aprile in studio Giuliano Ferrigno No oggi sono tornati sui banchi 6850000 alunni fisicamente in aula sui 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari quindi 8 su 10 291000 chiude la scorsa settimana in tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelli ancora a casa in didattica a distanza la prossima settimana dal 26 in zona gialla arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100% delle CGIL chiede che si rivaluti questa scelta che definisce un atto di volontà politica non supportato da condizioni ideali e chiedi che si lavori per garantire la riapertura in sicurezza a partire dalla ripresa immediata della campagna di vaccinazione la CISL auspica istituzione del modello Lazio e Bolzano con test salivari su gruppi di studenti intanto nuova protesta questa mattina dei ristoratori hanno bloccato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 19 aprile in studio Giuliano Ferrigno No oggi sono tornati sui banchi 6850000 alunni fisicamente in aula sui 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari quindi 8 su 10 291000 chiude la scorsa settimana in tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelli ancora a casa in didattica a distanza la prossima settimana dal 26 in zona gialla arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100% delle CGIL chiede che si rivaluti questa scelta che definisce un atto di volontà politica non supportato da condizioni ideali e chiedi che si lavori per garantire la riapertura in sicurezza a partire dalla ripresa immediata della campagna di vaccinazione la CISL auspica istituzione del modello Lazio e Bolzano con test salivari su gruppi di studenti intanto nuova protesta questa mattina dei ristoratori hanno bloccato ...

