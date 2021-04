Tottenham, clamorosa indiscrezione sull’esonero di Mourinho: i dettagli (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo fonti inglesi il Tottenham avrebbe esonerato Mourinho perchè si sarebbe rifiutato di dirigere l’allenamento odierno dopo l’adesione degli Spurs alla Superlega Josè Mourinho è stato esonerato dal Tottenham e i motivi per i quali la dirigenza degli Spurs avrebbe preso questa decisione sono clamorosi. Secondo fonti inglesi il tecnico portoghese infatti avrebbe preso male la decisione del club di entrare nella Super League e si sarebbe rifiutato di svolgere l’allenamento mattutino. Il club londinese infatti farà parte della neonata competizione insieme ad altri 11 club, tra cui Juve, Milan ed Inter. Il sostituto, almeno fino al termine della stagione, sarà Ryan Mason. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo fonti inglesi ilavrebbe esoneratoperchè si sarebbe rifiutato di dirigere l’allenamento odierno dopo l’adesione degli Spurs alla Superlega Josèè stato esonerato dale i motivi per i quali la dirigenza degli Spurs avrebbe preso questa decisione sono clamorosi. Secondo fonti inglesi il tecnico portoghese infatti avrebbe preso male la decisione del club di entrare nella Super League e si sarebbe rifiutato di svolgere l’allenamento mattutino. Il club londinese infatti farà parte della neonata competizione insieme ad altri 11 club, tra cui Juve, Milan ed Inter. Il sostituto, almeno fino al termine della stagione, sarà Ryan Mason. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham clamorosa Mourinho esonerato dal Tottenham (nonostante una clausola da 40 milioni) ...stagionale di Mourinho c'è da prendere in considerazione la clamorosa eliminazione agl i ottavi di Europa League contro la Dinamo Zagabria . Sconfitta che aveva deluso la dirigenza del Tottenham e ...

Colpo di scena in casa Tottenham, cacciato José Mourinho dopo 18 mesi: scelti già... i sostituti ... arrivata per mano della Dinamo Zagabria in seguito ad una clamorosa rimonta subita in Croazia. A Mourinho non è stato concessa nemmeno la possibilità di guidare il Tottenham nella prossima finale di ...

Tottenham, clamorosa indiscrezione sull'esonero di Mourinho: i dettagli Calcio News 24 UFFICIALE - Clamoroso Tottenham: esonerato Mourinho a 6 giorni dalla finale José Mourinho non è più il manager del Tottenham. Il club londinese, settimo in Premier League dopo 32 partite, ha annunciato di aver sollevato il manager portoghese dal suo incarico. "Il club - si ...

Tottenham, esonerato Mourinho! Le indiscrezioni sulle cause della rottura Lo Special One è stato sollevato dall'incarico. A soli sei giorni dalla finale di Carabao Cup contro il Manchester City di Guardiola.

