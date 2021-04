Tiziano Ferro: “Tour cancellato, speravamo in un’estate diversa” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tiziano Ferro ha annunciato che il suo Tour, il TZN 2021, è stato cancellato a causa della pandemia: dovrebbe essere riprogrammato nell’estate del 2023. Credit: Daniele Venturelli/Getty ImagesUfficiale: il Tour di Tiziano Ferro che sarebbe dovuto partire il 6 giugno per poi terminare il 18 luglio dell’estate 2021 è stato cancellato. A dare la notizia è stato lo stesso cantante e produttore discografico, che si sarebbe dovuto esibire nei più importanti stadi italiani. In un video messaggio pubblicato sui social ha spiegato che si sta lavorando per poter annunciare il prima possibile la riprogrammazione del Tour, che dovrebbe essere posticipato all’estate del 2023. I biglietti per il TZN 2021 potranno essere rimborsati o ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021)ha annunciato che il suo, il TZN 2021, è statoa causa della pandemia: dovrebbe essere riprogrammato nell’estate del 2023. Credit: Daniele Venturelli/Getty ImagesUfficiale: ildiche sarebbe dovuto partire il 6 giugno per poi terminare il 18 luglio dell’estate 2021 è stato. A dare la notizia è stato lo stesso cantante e produttore discografico, che si sarebbe dovuto esibire nei più importanti stadi italiani. In un video messaggio pubblicato sui social ha spiegato che si sta lavorando per poter annunciare il prima possibile la riprogrammazione del, che dovrebbe essere posticipato all’estate del 2023. I biglietti per il TZN 2021 potranno essere rimborsati o ...

