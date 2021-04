Superlega | Yonghong Li | “Tutta focalizzata sui soldi | non è la strada giusta”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Anche l’ex presidente del Milan,Li, prende la parola sul tema della creazione dellada parte di dodici tra le società più ricche e blasonate del mondo del calcio. Tra queste c’è anche il club rossonero da lui gestito prima della cessione al fondo Elliott per ripianare il debito: “Laeuropea èsu una cosa: i! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarsi per rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Questa non è la…”. SportFace.

Advertising

MCalcioNews : Yonghong Li: 'La Superlega è focalizzata su una cosa: i soldi!' - gilnar76 : Superlega, anche Yonghong Li si schiera: «Si basa tutto sui soldi» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - sportface2016 : #Superlega, parla l'ex presidente del #Milan #YonghongLi: 'Tutta focalizzata sui soldi' - sportli26181512 : Milan, anche Yonghong Li contro la Superlega: 'Tutta focalizzata su una cosa: i soldi! I tifosi ci rimettono': Yong… - cmdotcom : #Milan, anche #YonghongLi contro la Superlega: 'Tutta focalizzata su una cosa: i soldi! I tifosi ci rimettono'… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Yonghong

Commenta per primoLi, ex presidente del Milan, analizza le conseguenze che porterebbe laeuropea al calcio tramite un tweet: 'Laeuropea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia ...Commenta per primoLi, ex presidente del Milan, analizza le conseguenze che porterebbe laeuropea al calcio tramite un tweet: 'Laeuropea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia ...Superlega, le parole dell'ex presidente del Milan Yonghong Li: "Tutta focalizzata sui soldi, non è la strada giusta" ...Con la baraonda attorno alla SuperLega torna a parlare Yonghong Li, ex presidente dell’AC Milan. È duro il suo attacco alla competizione ...