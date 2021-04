Superlega, la UEFA ha deciso | Esclusione immediata per tre club (Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita della Superlega crea scompiglio nel calcio europeo e la UEFA è pronta a rispondere col pugno duro: Esclusione immediata per i club Nasce un nuovo fronte europeo nel… L'articolo Superlega, la UEFA ha deciso Esclusione immediata per tre club è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita dellacrea scompiglio nel calcio europeo e laè pronta a rispondere col pugno duro:per iNasce un nuovo fronte europeo nel… L'articolo, lahaper treè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - Sovra_pensiero : La Christillin delfina di Agnelli che spara sulla SuperLega, son messi bene all'UEFA. #ottoemezzo #SuperLega - paoloangeloRF : “Si è deciso che la .#SuperLega non ha alcuna valore,Non c’è nessuna intenzione di avallare ,è stato approvato doc… -