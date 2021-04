(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Durante lanon sono mancati gli scontri. Nel mirino soprattutto il presidente dellantus Andrea Agnelli e l’amministratore deto dell’Beppe Marotta. Diversi dirigenti hanno chiesto all’ad nerazzurro di dimettersi dal ruolo di consigliere federale in rappresentanza della Figc, mentre al numero uno bianconero è stato rinfacciato in particolar modo il suo ruolo nella operazione con i fondi di private equity, con il presidente del Torino Urbano Cairo che lo ha apostrofato ripetutamente come “Giuda”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

GianScudieri : RT @franvanni: Assemblea Lega #SerieA finita senza decisioni. A Juve Inter e Milan altri club hanno chiesto (senza risposte) - progetto #S… - TV7Benevento : Superlega: finita riunione Lega Serie A, Inter, Juve e Milan vogliono continuare in Serie A (2)... - TV7Benevento : Superlega: finita riunione Lega Serie A, Inter, Juve e Milan vogliono continuare in Serie A... - DaniloBatresi : RT @franvanni: Assemblea Lega #SerieA finita senza decisioni. A Juve Inter e Milan altri club hanno chiesto (senza risposte) - progetto #S… - mnnck27 : RT @franvanni: Assemblea Lega #SerieA finita senza decisioni. A Juve Inter e Milan altri club hanno chiesto (senza risposte) - progetto #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega finita

...èin questi minuti. Stando alle prime indiscrezioni, Milan, Juve e Inter hanno ribadito la volontà di continuare a giocare la Serie A. Gli altri club insistono con il condannare la. ...... 25 - 21, 27 - 25, 23 - 25, 12 - 15) in Gara 2 della Finale Play Off diCredem Banca, ...? Manco per sogno, perché la squadra di Blengini, con Diamantini in campo per Anzani, risale fino ...Real Madrid, Manchester City e Chelsea saranno probabilmente espulse dalle semifinali di Champions League dopo l'adesione alla Superlega. E' quanto riferisce Jesper Moller, membro dell'esecutivo Uefa, ...Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – E’ terminata la riunione della Lega di Serie A a cui hanno partecipato tutte e venti le società, comprese Inter, Juventus e Milan, che hanno aderito alla Superlega. I tre ...