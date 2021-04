Spostamenti e riaperture | palestre | pass | viaggi | seconde case Tutte le regole sino a luglio

Advertising

Agenzia_Ansa : Rimandata la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul p… - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: Rimandata la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul pass an… - cappelIaiomatto : Rimandata la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul p… - zazoomblog : Riaperture ancora proteste. Domani al Cts gli spostamenti tra le regioni - #Riaperture #ancora #proteste. #Domani - LeggiOggi_it : #COVID19 Prima cartaceo e poi digitale Ecco come sarà il #passvaccinale sanitario che ci farà spostare tra #regioni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti riaperture

Corriere della Sera

La ripresa degliinfra - regionali dal 26 aprile comporta anche l'eliminazione dell'autocertificazione . Fra poco, probabilmente a giugno, arriverà anche un pass che, certificando la ...... ovviamente, l'invito generale alla massima prudenza e questo anche in vista delledel ... LE REGOLE PER LA ZONA ARANCIONE- Coprifuoco dalle 22 alle 5. Nella zona arancione è ...Spostamenti fra regioni tra zona gialla e zona gialla, lockdown, coprifuoco e pass, l'Italia si avvia alle riaperture: dal 26 aprile inizia la nuova road map che porterà in ...In attesa del decreto Draghi sulle riaperture del 26 aprile, vediamo come potrebbe essere strutturato il pass per gli spostamenti tra le regioni ...