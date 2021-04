Semi di lino, fra i 10 cibi più salutari del mondo: proprietà e usi (Di lunedì 19 aprile 2021) Alice Torri I Semi di lino sono importantissimi per la nostra salute e per il nostro intestino. Composti da grassi buoni Omega 3 (47%), seguiti da carboidrati (32%) e proteine (21%), i Semi di lino sono anche molto ricchi di vitamine (C, E e del gruppo B) e calcio. I benefici di questi Semi oleosi sono molteplici e conosciuti fin dall’antichità, tanto che una leggenda narra che Carlo Magno approvò una legge che obbligava i sudditi a consumare questi alimenti regolarmente. I loro contenuto di Omega 3 è altissimo, per cui i Semi di lino sono adattissimi a chi ha deciso di seguire una dieta senza prodotti animali come il pesce. Grazie alle loro proprietà emollienti e protettive, i Semi di lino possono anche ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 aprile 2021) Alice Torri Idisono importantissimi per la nostra salute e per il nostro intestino. Composti da grassi buoni Omega 3 (47%), seguiti da carboidrati (32%) e proteine (21%), idisono anche molto ricchi di vitamine (C, E e del gruppo B) e calcio. I benefici di questioleosi sono molteplici e conosciuti fin dall’antichità, tanto che una leggenda narra che Carlo Magno approvò una legge che obbligava i sudditi a consumare questi alimenti regolarmente. I loro contenuto di Omega 3 è altissimo, per cui idisono adattissimi a chi ha deciso di seguire una dieta senza prodotti animali come il pesce. Grazie alle loroemollienti e protettive, idipossono anche ...

