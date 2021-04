Robert De Niro in bancarotta a causa dell'ex moglie: «Costretto ad accettare qualsiasi ruolo» (Di lunedì 19 aprile 2021) Robert De Niro come non lo avete mai visto: l'attore, che ancora oggi rimane uno dei più apprezzati e conosciuti al mondo, ha perso completamente il suo patrimonio. Il grande attore americano, secondo le ultime indiscrezioni del suo avvocato, sarebbe arrivato alla bancarotte totale. De Niro, pur di non rimanere al verde, sta accettando qualsiasi contratto cinematografico per poter ristabilizzare la situazione. Robert De Niro in bancarotta a causa dell'ex moglie? Ecco tutta la verità Tutto questo potrebbe sembrare assurdo, ma in questo caso non c'è di mezzo soltanto la crisi dell'industria cinematografica, dovuta in gran parte dalla pandemia. L'inizio del baratro è iniziato con la sua ex ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021)Decome non lo avete mai visto: l'attore, che ancora oggi rimane uno dei più apprezzati e conosciuti al mondo, ha perso completamente il suo patrimonio. Il grande attore americano, secondo le ultime indiscrezioni del suo avvocato, sarebbe arrivato alla bancarotte totale. De, pur di non rimanere al verde, sta accettandocontratto cinematografico per poter ristabilizzare la situazione.Dein'ex? Ecco tutta la verità Tutto questo potrebbe sembrare assurdo, ma in questo caso non c'è di mezzo soltanto la crisi'industria cinematografica, dovuta in gran parte dalla pandemia. L'inizio del baratro è iniziato con la sua ex ...

Advertising

infoitcultura : Robert De Niro fece un provino per Big | Con lui sarebbe stato quasi un horror - infoitcultura : Cose nostre: trama e cast del film con Michelle Pfeiffer e Robert De Niro - infoitcultura : Robert De Niro costretto ad accettare qualsiasi ruolo per far fronte alle spese di sua moglie? - infoitcultura : Robert De Niro fatica a tenere il passo con la sete di Stella McCartney di sua moglie - infoitcultura : Robert De Niro costretto ad accettare qualsiasi ruolo | ' Non so più come pagare i diamanti della mia ex moglie' -