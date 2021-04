Riapertura scuole, Fedriga: flessibilità su orari di entrata e uscita (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello della Riapertura scuole è un problema molto complesso e, come ogni problema complesso, per essere affrontato e risolto, avrebbe bisogno di soluzioni sistemiche.Finora, invece, ci si è preoccupati quasi esclusivamente del problema degli organici e degli spazi. Perché si fa finta a volte di non vedere il problema bus? Come abbiamo detto il problema Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Quello dellaè un problema molto complesso e, come ogni problema complesso, per essere affrontato e risolto, avrebbe bisogno di soluzioni sistemiche.Finora, invece, ci si è preoccupati quasi esclusivamente del problema degli organici e degli spazi. Perché si fa finta a volte di non vedere il problema bus? Come abbiamo detto il problema

Advertising

Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - repubblica : Presidi e sindacati preoccupati per la totale riapertura delle scuole: 'Troppo rischioso, niente interventi per il… - RaiNews : Intervento di Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi - mikedells : RT @ElioLannutti: Presidi e sindacati preoccupati per la totale riapertura delle scuole: 'Troppo rischioso, niente interventi per il distan… - Cutcow : RT @Azione_it: Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la soluzione… -