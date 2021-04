Reazioni avverse nei vaccini anti - Covid? Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni (Di lunedì 19 aprile 2021) La campagna vaccinale ha subito dei forti rallentamenti anche a causa dei casi di trombosi che si sono verificati in seguito all'assunzione del vaccino AstraZeneca. Sorge spontanea la domanda: quanti ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) La campagna vaccinale ha subito dei forti rallentamenti anche a causa dei casi di trombosi che si sono verificati in seguito all'assunzione del vaccino. Sorge spontanea la domanda: qu...

Advertising

LaStampa : Vaccini, ecco il test sulle reazioni avverse: Pfizer ne ha molte di più di AstraZeneca - HuffPostItalia : Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni - stefaniacampani : RT @SaettaMcQueen36: Da un piccolo sondaggio tra conoscenti ed amici insegnanti, solo pochi di coloro i quali hanno avuto reazioni avverse… - Hellzapoppin80 : RT @HuffPostItalia: Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni - 60_cla : RT @ReaSilviaa: Anche voi quando entrate in un ufficio pubblico avete reazioni avverse che variano dall’orticaria all’ulcera? -