Q4 e-tron | il suv elettrico all inclusive

Leggi su wired

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’auto era considerata uno dei nemici pubblici numero uno della nuova mobilità sostenibile, un pericolo che si è trasformato in una sfida nel giro di pochi anni: capire se e come la vettura, grazie al propulsore a batterie, possa diventare parte e protagonista di un cambio di prospettiva in nome delle “emissioni zero”. Audi aumenta il suo contributo in questa direzione con la nuova Q4 e-, in anteprima mondiale in questi giorni a Milano non a caso presso la Biblioteca degli Alberi in occasione della Designer’s Week e nel contesto dell’installazione United for Progress di Mario Cucinella Architects. Gli investimenti su questo fronte della casa di Ingolstadt nei prossimi quattro anni prevedono una cifra di 18 miliari per dar vita a nuovi modelli elettrici, ibridi (20 in totale) e tre piattaforme, oltre a migliorare tutti i processi digitali compresi nelle ...